Прокат документального фильма "Момент" о певице Charli XCX отменен в РФ

Фото: AP Photo//Invision/Alberto Pezzali

Документальный фильм "Момент" о британской певице Charli XCX (настоящее имя – Шарлотта Эйтчисон. – Прим. ред.) не выйдет в прокат в РФ и странах СНГ. Об этом сообщила прокатная компания "Русский репортаж" в своем телеграм-канале.

Уточняется, что прокат картины режиссера Эйдана Замири не состоится по независящим от прокатчика причинам. При этом, о каких конкретно препятствиях идет речь, не уточняется.

"Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес", – говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о том, как певица Charli готовилась возглавить свой первый хедлайнер-тур, но столкнулась с психологическим давлением и разногласиями.

В российский прокат также не выйдет фильм "Мелания", посвященный первой леди США. Документальный фильм режиссера Бретта Ратнера освещает 20 дней из жизни Мелании Трамп перед инаугурацией ее супруга.

