Фильм "Мелания" не выйдет в официальный прокат в России

Фото: AP/Allison Robbert

Фильм "Мелания", посвященный первой леди США, не выйдет в официальный прокат в России. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры.

"Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм "Мелания" в Минкультуры России не поступало", – сообщили в ведомстве.

Документальный фильм "Мелания" режиссера Бретта Ратнера освещает 20 дней из жизни первой леди США перед инаугурацией президента Дональда Трампа. Картина стартовала 30 января с кассовыми сборами около 2,9 миллиона долларов.

