Диетолог Мизинова: разгрузочный день лучше проводить после обильного приема пищи

Диетолог рассказала, когда лучше устраивать разгрузочные дни

Фото: 123RF.com/bestyy38

Разгрузочный день лучше всего проводить после обильного приема пищи. Об этом News.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

"Разгрузочные дни допустимо устраивать 1 раз в неделю, если сложно – 1 раз в месяц, либо приурочить их к дням загрузки. То есть когда у человека случаются переедания", – пояснила специалист.

С ее слов, такой метод даст возможность пищеварительной системе и организму в целом привыкнуть к повышенной калорийности рациона.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что капучино и фитнес-батончики могут помешать похудению. Она уточнила, что самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, хотя такими не являются.

Пользователи Сети показали результаты похудения с помощью семян чиа

