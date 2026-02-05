Диетолог Мизинова: разгрузочный день лучше проводить после обильного приема пищи

Фото: 123RF.com/bestyy38

Разгрузочный день лучше всего проводить после обильного приема пищи. Об этом News.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

"Разгрузочные дни допустимо устраивать 1 раз в неделю, если сложно – 1 раз в месяц, либо приурочить их к дням загрузки. То есть когда у человека случаются переедания", – пояснила специалист.

С ее слов, такой метод даст возможность пищеварительной системе и организму в целом привыкнуть к повышенной калорийности рациона.

