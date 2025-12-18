Диетолог Гончар: отказ от трехразового питания грозит нарушением обмена веществ

Фото: 123RF.com/jackf

Если человек откажется от трехразового питания и будет есть один-два раза в сутки, у него может ухудшиться обмен веществ. Об этом "Газете.ру" рассказала диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог Виктория Гончар.

Кроме того, отказ от трехразового питания может привести к нарушению гормонального фона и дефициту питательных веществ, добавила специалист. Это должны учитывать те, кто придерживается строгих диет или отказывается от некоторых приемов пищи из-за нехватки времени.

"Когда человек ест один или два раза в сутки, его организм постепенно входит в состояние стресса и в качестве защитного механизма начинает замедлять метаболические процессы", – пояснила она.

По словам Гончаровой, в таком случае расход питательных веществ будет сокращаться, а съеденные калории начнут откладываться "про запас", что может привести к повышению веса.

Кроме того, питание влияет и на психоэмоциональное состояние, отметила специалист. Из-за больших перерывов между приемами пищи уровень глюкозы в крови снижается, человек больше устает и раздражается. Также он может стать менее продуктивным.

"Оптимальный промежуток между приемами пищи составляет от трех до пяти часов, не считая времени сна. Такие интервалы позволяют поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и контролировать чувство голода", – сказала врач.

Гончарова добавила, что из-за более длительных перерывов повышается риск переедания. Также роль тут играет психологический фактор – некоторые люди думают, что раз пропустили завтрак и обед, то на ужин могут съесть порцию побольше.

Специалист подчеркнула, что получить весь набор питательных веществ за один или два приема пищи очень тяжело. Особенно если рацион скудный, а порции маленькие.

