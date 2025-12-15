Форма поиска по сайту

15 декабря, 16:28

Общество

Онищенко посоветовал россиянам "меньше жрать" в новогодние праздники

Фото: depositphotos/DragonImages

В период новогодних каникул нужно ограничить потребление пищи, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, посоветовал академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Жрать меньше надо – это первое. Если мы будем жрать так, как мы жрем, то мы с вами выйдем с новыми килограммами, потому что у нас 12 дней отгула", – рассказал эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Алкоголь, по словам Онищенко, также является частью еды.

Традиционная новогодняя еда допустима в рационе, однако важно соблюдать умеренность. Дополнительно эксперт посоветовал уделять внимание физической активности, так как малоподвижный образ жизни и длительное время, проведенное за столом, могут отрицательно сказаться на самочувствии.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова сообщила, что новогодние блюда могут быть вредны в первую очередь из-за майонеза и других высококалорийных соусов. По ее словам, это приводит к избыточному потреблению жиров, соли и калорий.

В связи с этим специалист рекомендовала заменять традиционные соусы йогуртовыми заправками или сметаной с добавлением лимонного сока. При этом Русакова отметила, что популярные праздничные салаты имеют и полезные свойства: сельдь под шубой содержит рыбу – источник омега-3 жирных кислот.

