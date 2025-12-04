Диетолог Писарева посоветовала не садиться за новогодний стол голодным

Россияне традиционно назвали главными блюдами новогоднего стола оливье и селедку под шубой, сообщили СМИ. Так ли вредна любимая праздничная еда, как многие о ней думают, и можно ли отметить праздники без ущерба для здоровья, разбиралась Москва 24.

Съедобные символы праздника

Список блюд, которые россияне считают самыми новогодними, возглавили оливье и селедка под шубой, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос. Эти салаты набрали 53 и 22% голосов соответственно. При этом бутерброды или тарталетки замкнули тройку лидеров, набрав 15%.

Кроме того, 6% респондентов назвали самым новогодним блюдом холодец, и только 1% отдал предпочтение заливному.

Отвечая на вопрос, какие блюда традиционно не являются новогодними, однако ассоциируются с зимним праздником, 8% отметили рыбу и морепродукты, 7% – мясо, запеченное и приготовленное на мангале. При этом 6% таковыми считают суши и роллы, еще столько же респондентов назвали пельмени или манты, а 5% вспомнили про утку.

Некоторые участники опроса рассказали, что хотят видеть на новогоднем столе плов, окрошку, борщ, кашу, шаверму, мозги бобра, а также почки заячьи верченые.

Участников также спросили о том, как они обычно восстанавливаются после плотного застолья. 27% ответили, что для этого им важно хорошо выспаться. 16% приходят в себя благодаря походу в баню или спа. 12% пьют минеральную воду или перед застольем принимают сорбенты. И только 10% сказали, что предпочитают не устраивать застолье, после которого нужно восстанавливаться.

Пить воду, двигаться, не голодать

Новогодние блюда вредны прежде всего из-за того, что зачастую содержат майонез и другие высококалорийные соусы. Из-за чего потребляется слишком много жиров, соли и калорий, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

В связи с этим эксперт порекомендовала заменить традиционные соусы йогуртовыми заправками или сметаной, перемешанной с лимонным соком.

При этом Русакова отметила, что любимые салаты россиян также не лишены преимуществ. Например, селедка под шубой содержит рыбу, которая является источником необходимых для организма омега-3 жирных кислот, и овощи – кладезь, витаминов, минералов, клетчатки.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В оливье тоже много овощей, однако колбасные изделия в этом блюде я бы советовала заменять на нежирные сорта мяса, например, можно добавить отварную птицу, говядину. Тогда улучшится белковая составляющая и организм получит незаменимые аминокислоты.

"Что касается красной икры, надо учитывать, что это достаточно высококалорийный продукт, содержащий холестерин, но при этом являющийся источником белков, омега-3, витаминов и полезных микроэлементов", – подчеркнула диетолог.

В свою очередь, холодец содержит много жиров, холестерина и соли, но также не лишен плюсов, поскольку богат коллагеном, который полезен для суставов. К тому же блюдо является хорошим источником белков и незаменимых аминокислот, а еще обладает защитными свойствами для желудочно-кишечного тракта и замедляет всасывание алкогольных напитков.

Таким образом, потребляя любимые блюда, во время новогоднего застолья важно сделать акцент на овощах и зелени, в противном случае организму придется долго восстанавливаться, отметила в беседе с Москвой 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

"Можно, например, приготовить салат из свежей листовой зелени, авокадо, зерен граната, заправить оливковым маслом и соком лимона", – предложила эксперт.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Хорошим вариантом будет поставить на стол запеченные яркие овощи типа тыквы, моркови, батата. Клетчатка поможет насытиться, замедлит всасывание сахаров и жиров, поддержит микробиоту кишечника.

Также во время застолья желательно съесть какое-то полезное белковое блюдо, тогда быстрее получится почувствовать насыщение и уйти от риска переедания углеводов. Лучшими вариантами станут запеченная, тушеная, томленая рыба, курица или индейка, пояснила диетолог.

Еще ощущение сытости быстро дают полезные жиры, которые содержатся, например, в оливковом масле холодного отжима, авокадо и орехах. Из них можно сделать салат, добавила Писарева.

Также, чтобы чувствовать себя хорошо, диетолог порекомендовала в течение 31 декабря ни в коем случае не голодать. Важно позавтракать и пообедать, чтобы не садиться за праздничный стол голодным, иначе легко переесть.

"Во время застолья желательно чередовать напитки с чистой водой. Это предотвратит обезвоживание и снизит нагрузку на организм", – отметила эксперт.



Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Есть важно не торопясь, тщательно все пережевывая и слушая сигналы организма о сытости. После трапезы не стоит сразу ложиться на диван, важно двигаться: потанцевать, прогуляться. Легкая активность улучшит пищеварение.

При этом некоторые принимают перед застольем сорбенты, чтобы чувствовать себя лучше. Однако эксперт отметила, что это неоднозначное решение. Таким образом можно вывести из организма не только вредные вещества, но и витамины, минералы и даже лекарственные препараты, предупредила она.