18 марта, 06:14

Общество

Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 18 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице в среду, 18 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ворошению снега в Москве. Работы организованы повсеместно. Такие мероприятия направлены на ускорение таяния снежного покрова.

В предстоящие выходные, 21–22 марта, в Москве ожидается примерно до плюс 10 градусов днем, однако ночью температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Несмотря на перепады температуры, осадков в течение недели не прогнозируется.

Подмосковье готовится к сезону паводков после рекордных осадков

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

