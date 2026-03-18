Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 18 марта

Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице в среду, 18 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ворошению снега в Москве. Работы организованы повсеместно. Такие мероприятия направлены на ускорение таяния снежного покрова.

В предстоящие выходные, 21–22 марта, в Москве ожидается примерно до плюс 10 градусов днем, однако ночью температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Несмотря на перепады температуры, осадков в течение недели не прогнозируется.