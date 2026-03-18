Пропавшие в Твери брат и сестра найдены в Ленинградской области

Пропавшие в Твери 14-летняя девочка и ее 9-летний брат найдены в Ленинградской области, они находятся вместе с матерью. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Следователи в ближайшее время приступят к выяснению обстоятельств их безвестного отсутствия.

Информация об исчезновении детей поступила 16 марта. Их местоположение пытались определить следователи, криминалисты, волонтеры и оперативные службы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На время поисков брата и сестру объявляли в федеральный розыск. Полицейские опрашивали одноклассников, знакомых и друзей брата и сестры, просматривали записи с камер видеонаблюдения.