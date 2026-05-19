19 мая, 10:19

Медведев назвал "истошным лаем" выпады балтийских стран в адрес России

Русофобские заявления представителей политического руководства балтийских стран обусловлены их стремлением повысить собственный авторитет. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал", – цитирует его пост в телеграм-канале телеканал "360".

Политик, в частности, упомянул слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который посоветовал не начинать переговоры с Россией до достижения Украиной успехов на фронте. Также он обратил внимание на предложение литовского министра иностранных дел Кястутиса Будриса о прорыве в Калининград.

"Недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. <...> Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статью 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты", – высказался Медведев.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности альянса.

Цахкна, в свою очередь, требовал от России немедленно вывести войска со всех украинских энергетических объектов и вернуть Киеву полный контроль. Более того, он поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

Комментируя его заявление, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал на гнусность слов эстонского политика. Парламентарий призвал Цахкну не выдвигать условия РФ, отметив, что эстонская инфраструктура, включая энергетическую, была построена в СССР.

