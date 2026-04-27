Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал гнусным требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

"Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык <...>. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду", – сказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, глава эстонского МИД счел себя "великим дипломатом великой сверхдержавы", если решил выдвигать условия и требования РФ.

Шеремет указал, что Цахкне стоит вспомнить, что вся инфраструктура, в том числе энергетическая, в его республике была построена во времена СССР. Поэтому "как бы его провокационные и бестолковые заявления не вышли ему боком", добавил депутат.

Ранее министр иностранных дел Эстонии сообщил, что РФ "должна немедленно" вывести войска со всех украинских энергетических объектов и вернуть Киеву полный контроль. Более того, он поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.