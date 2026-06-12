Зеленский выразил поддержку движению ЛГБТ

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). С таким заявлением он выступил на встрече с украинскими деятелями культуры.

Во время мероприятия глава общественной организации "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" Александр Деменко поинтересовался у Зеленского, необходимы ли культурные продукты для нормализации явления ЛГБТ на Украине и для повышения толерантности к нему у населения.

"Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые и у нас одинаковые права", – ответил Зеленский, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Черемушкинский суд Москвы запретил сайт, на котором были опубликованы ЛГБТ-фанфики. На сайте были размещены любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола.

Данные рассказы не только популяризируют идею таких отношений, но и могут оказать негативное влияние на подростков, посчитала инстанция.