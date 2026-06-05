Путин заявил, что активы на Западе могут изъять из-за отношения к ЛГБТ

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Отношение к ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) может стать поводом для изъятия активов на Западе, заявил Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ.

Он пояснил, что речь о недобросовестной конкуренции. В случае России поводом для изъятия активов стал украинский конфликт, в других случаях на такое решение может повлиять ситуация на Ближнем Востоке или конфликты в Африке.

Также Путин во время выступления на ПМЭФ указал на то, что любая страна может потерять доступ к собственным активам, если они будут размещены в долларах, евро или в рамках западной финансовой инфраструктуры.

При этом воровство российских активов, а также санкции повлияли на доллар и евро "необратимо".

