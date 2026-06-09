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09 июня, 15:52

Культура

Суд в Санкт-Петербурге запретил в РФ фильм "Назови меня своим именем"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Санкт-Петербурге запретил в России три зарубежных фильма, которые, как посчитала инстанция, содержат деструктивную идеологию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что фильмы "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Назови меня своим именем" находились в свободном доступе на шести интернет‑ресурсах. В ходе рассмотрения дела выявлено, что данные кинокартины содержат элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В пресс‑службе уточнили, что содержание фильмов направлено на изменение негативного отношения к ЛГБТ‑сообществу на положительное путем навязывания соответствующих сведений. По итогам рассмотрения материалы были признаны незаконными к распространению, а принятое решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее по решению московского суда в России запретили к распространению информацию с трех веб‑сайтов, на которых размещались порнографические ролики с участием образов священнослужителей. Суд указал, что подобные материалы несут потенциальную угрозу – могут провоцировать национальную, расовую или религиозную рознь.

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