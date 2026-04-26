Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все энергообъекты

Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль, написал в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Кроме того, глава эстонского МИД выступил за ужесточение санкций против энергетического сектора России.

Ранее журналисты писали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Позже в МВД Эстонии опровергли эти сообщения.

При этом пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков предупреждал о возможных мерах, если выяснится, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности. В эстонском МИД позже призвали Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государства.