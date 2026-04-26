26 апреля, 22:35

Политика

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все энергообъекты

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Hannes P Albert

Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль, написал в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Кроме того, глава эстонского МИД выступил за ужесточение санкций против энергетического сектора России.

Ранее журналисты писали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Позже в МВД Эстонии опровергли эти сообщения.

При этом пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков предупреждал о возможных мерах, если выяснится, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности. В эстонском МИД позже призвали Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государства.

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

