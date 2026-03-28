МВД Эстонии опровергло сообщения о разрешении для БПЛА Киева

Фото: 123RF.com/boscorell

Глава эстонского МВД Игорь Таро опроверг сведения о том, что страна якобы разрешила использовать ее воздушное пространство для пролета украинских БПЛА. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве в Эстонии.

Дипмиссия РФ расценила удары по гражданским объектам на балтийском побережье как крайне враждебные.

Ранее в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции. Как сообщил генпрокурор Астрид Аси, БПЛА не был нацелен на страну.

В результате произошедшего никто не пострадал. Также не было выявлено существенных повреждений на территории электростанции. По факту произошедшего проводилось расследование.

