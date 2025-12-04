Форма поиска по сайту

04 декабря, 04:18

Политика

Румыния уничтожила украинский морской дрон в Черном море

Фото: x.com/MApNRomania

Румынские военнослужащие уничтожили морской беспилотник, который представлял опасность для судоходства в Черном море. Об этом сообщило министерство обороны Румынии в соцсети X.

Дрон обнаружили примерно в 36 морских милях к востоку от города Констанцы. После детального анализа военные установили, что это был беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby.

По данным РИА Новости, подобными морскими беспилотниками пользуется подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое причастно к недавним атакам на танкеры у турецкого побережья.

С конца ноября произошло уже несколько атак на морские суда в акватории Черного моря. Сначала сообщалось о нападении на танкер Kairos. Позже аналогичный случай произошел с кораблем Virat.

Затем неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin, а следом то же самое случилось с российским судном Midvolga-2, которое перевозило подсолнечное масло.

По данным Росморречфлота, Midvolga-2 также подверглась атаке со стороны БПЛА. СМИ пр этом писали, что Киев причастен как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции.

