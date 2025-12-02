Форма поиска по сайту

02 декабря, 12:31

Происшествия

Российское судно Midvolga 2 в Черном море было атаковано БПЛА

Фото: 123RF.com/wernerl

Российское судно Midvolga 2 подверглось атаке беспилотного летательного аппарата в акватории Черного моря, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 декабря в 08:00. Судно получило незначительные повреждения надстройки, но водотечности корпуса не обнаружено. Связь с Midvolga 2 и судовладельцем также установлена.

В Росморречфлоте добавили, что в настоящее время судно самостоятельно направляется к порту Синоп. Пострадавших нет.

Турецкая сторона ранее уточняла, что танкер Midvolga 2 атаковали в 80 милях от побережья. Судно перевозило подсолнечное масло и направлялось из России в Грузию.

"Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море", – добавил, в свою очередь, РИА Новости высокопоставленный официальный источник в Анкаре.

Ранее на расстоянии 28 миль от берегов Турции произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Экипаж был эвакуирован. Затем в Черном море был дважды атакован танкер Virat, курсирующий под флагом Гамбии.

Оба судна шли в Россию пустыми. По предварительным данным, взрывы на двух танкерах могли произойти из-за столкновения с миной или удара ракетой.

