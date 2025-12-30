30 декабря, 12:53Шоу-бизнес
Сторона Долиной не стала обжаловать решение суда о выселении певицы из квартиры
Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо
Сторона певицы Ларисы Долиной не стала обжаловать решение Мосгорсуда о ее принудительном выселении из проданной квартиры. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.
Адвокат подчеркнула, что сторона и не планировала подавать жалобу. Теперь срок обжалования истек, поэтому решение вступило в силу.
Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в 2024 году. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.
В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, что спровоцировало негативную реакцию общественности.
Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.
