26 декабря, 03:59

Шоу-бизнес

Лурье планирует взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Полина Лурье планирует взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании сделки купли-продажи квартиры в Хамовниках законной. Об этом в интервью РИА Новости сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Юрист отметила, что Лурье будет взыскивать с Долиной все расходы, понесенные в ходе судебных разбирательств.

Мошенники обманом заставили артистку продать квартиру и перевести полученные деньги вместе с другими средствами на так называемый "безопасный счет" в 2024 году. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Сама певица в рамках гражданского судопроизводства оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решение по иску Долиной к Лурье. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за покупательницей.

В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые прописаны в квартире. При этом решение вступило в силу незамедлительно.

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

