Суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Верховный суд постановил, что суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права Полины Лурье, когда отобрали у нее квартиру по иску певицы Ларисы Долиной и не выплатили ей взамен компенсацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ решения Верховного суда.

Инстанция указала, что отказ суда от применения двусторонней реституции (обязанность каждой из сторон недействительной сделки возвратить другой стороне все полученное по сделке. – Прим. ред.) является недопустимым, согласно Гражданскому кодексу РФ. Такое решение не может быть вынесено даже при наличии обстоятельств, которые позволяют истцу оспорить сделку как совершенную в состоянии заблуждения.

В ВС также уточнили, что суд может оставить последствия недействительной сделки без изменений лишь в строго определенных законом случаях. При этом удовлетворение иска в соответствии с Гражданским кодексом к числу таких исключений не относится.

Верховный суд подчеркнул, что нижестоящие инстанции неправомерно проигнорировали этот факт при разрешении исковых требований Долиной.

В 2024 году мошенники, введя певицу в заблуждение, убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства вместе с другими деньгами на так называемый "безопасный счет". По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд назначил четверым фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Сама певица в гражданском порядке оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд сохранил право собственности на квартиру за Долиной, что вызвало волну негативной реакции в ее адрес.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба на это решение по иску Долиной к покупательнице Лурье. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за покупательницей.