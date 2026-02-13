Глава Белгородской области призвал жителей не носить камуфляж в приграничье

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Мирным жителям Белгородской области, живущим в приграничных населенных пунктах, стоит отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

"В идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму", – написал он на своей странице в MAX.

Гладков отметил, что это особенно касается тех жителей, кто проживает в 25-километровой зоне от границы с Украиной. Губернатор региона объяснил, что носящие этот тип одежды в последнее время все чаще становятся жертвами атак вражеских БПЛА.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Скельки Запорожской области в тот момент, когда там проходила церемония похорон. В итоге погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин, еще шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.

