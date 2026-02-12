Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Белгородской области погиб в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"От полученных ранений водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. К примеру, в селе Севрюково девочка четырех лет получила слепое осколочное ранение спины от ракетного обстрела. Ее направили в детскую областную клиническую больницу.

В результате удара беспилотника ВСУ в поселке Великая Лепетиха в Херсонской области пострадали еще двое детей. Дрон атаковал улицу, где играли девочки в возрасте 9 и 10 лет. Дети получили множественные осколочные ранения головы и лица.