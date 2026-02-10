Форма поиска по сайту

10 февраля, 21:09

Происшествия

Две девочки пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате удара ВСУ с помощью беспилотника по улице в поселке Великая Лепетиха в Херсонской области пострадали двое детей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, беспилотник атаковал улицу, где играли две девочки в возрасте 9 и 10 лет. Дети получили множественные осколочные ранения головы и лица. Их доставили в Геническую больницу для оказания медицинской помощи.

Сальдо назвал произошедшее преступлением, которое, по его словам, "не останется без ответа".

Вечером 9 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. 12 дронов сбили в Брянской области, 5 – в Курской, а также 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Всего за минувшую неделю от ударов украинских беспилотников погибли 14 мирных граждан. Всего ранены 113 человек, включая 9 малолетних.

происшествиярегионы

