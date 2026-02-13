Психолог Самбурский: женская дружба защищает от стресса

Фото: 123RF.com/kokimk

Общение с подругами защищает женщин от стресса и помогает решить имеющиеся проблемы, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

13 февраля отмечается Международный день подруг. По мнению эксперта, несмотря на популярный миф, женская дружба, безусловно, существует.



Станислав Самбурский клинический психолог Если в таком взаимодействии есть понимание, честность и откровенность, оно становится прекрасным буфером от стресса, любое имеющееся в жизни напряжение переносится легче. В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче, а возможно, и придут варианты решения проблем.

Он напомнил, что социальные связи в целом важны, они делают людей более счастливыми и способствуют увеличению продолжительности жизни. А общение именно с подругами часто дает женщине возможность почувствовать, что ничего не изменилось с возрастом, все остались такими же "веселыми девчонками", как и раньше.

"Но чтобы сохранить взаимоотношения, важна регулярность общения. Это не должны быть встречи раз в полгода – нужна постоянная связь: еженедельно созваниваться, переписываться или, например, присылать друг другу мемы", – сказал он.

Кроме того, дружеские отношения отлично укрепляет наличие традиций: например, вместе ходить по субботам в караоке или посещать какие-либо занятия, заключил эксперт.

Ранее семейный психолог Юлия Метлова назвала четыре ключевых условия, которые снижают вероятность перерастания дружеских отношений между мужчиной и женщиной в романтические. Одно из них – честность: если один начинает испытывать нечто большее, чем дружеская симпатия, крайне важно открыто сказать об этом, а не делать вид, что ничего не происходит.

