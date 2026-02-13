Безруков заявил, что не планирует становиться ректором Школы-студии МХАТ

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков не планирует подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИК, артистической деятельности мне вполне достаточно. Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности", – сказал Безруков.

Подобные сообщения артист назвал фейком.

Предыдущий директор вуза Игорь Золотовицкий умер в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова. Выпускники раскритиковали это решение, заявив, что оно нарушает традиции преемственности.

В феврале Минкультуры РФ освободило Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Уточнялось, что режиссер сам принял решение сложить полномочия.

По версии СМИ, на должность ректора могут претендовать Безруков, а также артисты Дмитрий Певцов и Евгений Писарев.