Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Минкультуры РФ освободило заслуженного деятеля искусств России, режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что режиссер сам принял решение сложить полномочия. Решение о назначении врио ректора примут в соответствии с установленным порядком.

Соответствующий пост был предложен Богомолову в конце января после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Длительность трудового договора с режиссером составляла период до проведения выборов нового главы вуза.

Деятель искусств заявлял, что на должности его главной целью станет сохранение и развитие традиций русского психологического театра. Он также подчеркивал, что планирует совместно с коллективом воспитывать высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями.

Тем не менее ряд выпускников Школы-студии МХАТ выразили свое несогласие с его назначением. Свою позицию они аргументировали тем, что его кандидатура не соответствует принципу преемственности, так как все предыдущие руководители учебного заведения были выпускниками МХАТ, в то время как Богомолов окончил ГИТИС.

Минкульт России выступил в поддержку режиссера, отметив его высокий уровень квалификации и опыт. Сам Богомолов в ответ на критику назвал рассуждения о "своих" и "чужих" наивными и глупыми.

Он указал на то, что вся русская театральная школа берет свое начало от режиссера Константина Станиславского, и отметил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

Однако уже 11 февраля Богомолов решил сложить полномочия и. о. ректора Школы-студии МХАТ.