Богомолов решил сложить полномочия и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Заслуженный деятель искусств России, режиссер Константин Богомолов решил сложить полномочия исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий запрос он направил на имя главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.
"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", – сообщил он в своем телеграм-канале.
На пост Богомолов был выдвинут после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. О назначении стало известно 23 января, к обязанностям он приступил на следующий день. Трудовой договор с режиссером был заключен на время до проведения выборов нового ректора.
Богомолов заявлял, что в своей работе будет стремиться к сохранению и развитию традиций русского психологического театра. Он подчеркивал, что планирует вместе с коллективом воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.
Однако ряд выпускников Школы-студии МХАТ выступили против его назначения. Свое недовольство они мотивировали противоречием принципу преемственности. В частности, все предыдущие руководители учебного заведения окончили МХАТ, в то время как Богомолов – ГИТИС.
В защиту режиссера высказался Минкульт, заявив, что его выбор в качестве и. о. ректора обусловлен квалификацией и опытом. Сам Богомолов в ответ на критику назвал соответствующие рассуждения о "своих" и "чужих" наивными и глупыми.
Он подчеркнул, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского, а также добавил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.
