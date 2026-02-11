Богомолов решил сложить полномочия и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Константин Богомолов решил сложить полномочия исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий запрос он направил на имя главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", – сообщил он в своем телеграм-канале.

На пост Богомолов был выдвинут после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. О назначении стало известно 23 января, к обязанностям он приступил на следующий день. Трудовой договор с режиссером был заключен на время до проведения выборов нового ректора.

Богомолов заявлял, что в своей работе будет стремиться к сохранению и развитию традиций русского психологического театра. Он подчеркивал, что планирует вместе с коллективом воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

Однако ряд выпускников Школы-студии МХАТ выступили против его назначения. Свое недовольство они мотивировали противоречием принципу преемственности. В частности, все предыдущие руководители учебного заведения окончили МХАТ, в то время как Богомолов – ГИТИС.

В защиту режиссера высказался Минкульт, заявив, что его выбор в качестве и. о. ректора обусловлен квалификацией и опытом. Сам Богомолов в ответ на критику назвал соответствующие рассуждения о "своих" и "чужих" наивными и глупыми.

Он подчеркнул, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского, а также добавил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

