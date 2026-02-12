Адвокат Власова: на телеведущую Тодоренко могут завести дело после рассказа об аллергике

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

В отношении телеведущей Регины Тодоренко может быть возбуждено уголовное дело, если она действительно намеренно добавила аллергику мед в чай и потерпевший напишет заявление. Об этом в беседе с телеграм-каналом "Звездач" заявила адвокат Ольга Власова.

Недавно Тодоренко в одном из выпусков шоу "Пожалуйста, не рассказывай!" заявила, что подмешала мед в чай другу-аллергику, так как хотела доказать, что все болезни психосоматические. После этого у мужчины появился отек Квинке. Узнав об этом, телеведущая призналась, что была ужасным человеком, но отшутилась, сказав: "Сейчас я лучше".

Комментируя убеждения Тодоренко, ее супруг певец Влад Топалов пояснил, что, вернувшись с Гоа, телеведущая "была отъехавшая".

"Травы, воздух, энергия, чаши", – пояснил Топалов.

После этого, как рассказал телеведущий Владимир Маркони на пресс-завтраке СТС, выпуск с участием Тодоренко был удален на всех платформах.

Как отметила Власова, сами заявления телеведущей ничего не нарушают, но если вред здоровью все же действительно был нанесен, то уголовное дело может быть возбуждено. За умышленное причинение вреда здоровью человеку может грозить до 8 лет лишения свободы, а если был бы летальный исход – до 12 лет лишения свободы.

Ранее Тодоренко родила третьего ребенка. Блогер не раскрыла, как назвала новорожденного сына. Однако она поблагодарила фанатов за поддержку и внимательное отношение к ее семье.

