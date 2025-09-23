Пользователи Сети осудили Ксению Собчак после посвященной нулевым вечеринки

Вечеринка, организованная Ксенией Собчак, подверглась жесткой критике в Сети. Пользователи назвали мероприятие вызовом обществу, а саму знаменитость потребовали "отменить". Подробнее – в материале Москвы 24.

"Вечеринка однозначно удалась"

Фото: телеграм-канал ksbchk

22 сентября журналист и телеведущая Ксения Собчак организовала вечеринку под названием Prime Era. Темой мероприятия стала ностальгия по нулевым. К слову, тогда знаменитость считалась одной из главных столичных тусовщиц. Нынешнее событие, вероятно, было призвано показать размах вечеринок 20-летней давности: Собчак угощала гостей дорогим шампанским, черной икрой из огромной чаши, лобстерами, устрицами, морскими ежами и другими деликатесами.

Зал был декорирован в красно-розовых тонах, везде были дискошары и телеэкраны. А незадолго до этого гости получили необычные приглашения: кнопочные телефоны с аудиосообщением от телеведущей. Все пришедшие должны были соблюсти дресс-код: наряды той эпохи или что-то люксовое, дорогое, меховое и блестящее. Сама хозяйка вечера была в провокационном винтажном наряде Dolce&Gabbana и меховой накидке. Образ дополнял золотой чокер с надписью SEX.

За культурную программу отвечали Татьяна Буланова и сама организатор вечеринки, которая лично встала за диджейский пульт. Среди гостей, по данным СМИ и соцсетей, были замечены Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка, Прохор Шаляпин, Светлана Бондарчук, Валерия Гай Германика. При этом, по данным ряда изданий, на мероприятии не было супруга Собчак, режиссера Константина Богомолова.

Ксения поделилась кадрами с мероприятия и впечатлениями в своем телеграм-канале.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Был такой классный вечер! Я вас всех так люблю. Спасибо за вчера, у меня какая-то счастливейшая прайм-эра пошла.

Телеведущая также отметила, что "вечеринка однозначно удалась".

"Это прям днище"

Фото: телеграм-канал ksbchk

Кадры быстро распространились в Сети и у многих пользователей, напротив, вызвали критику и недоумение.

"Таз икры крупным планом – это прям днище и унижение обычных работяг", "Это шабаш. Участники должны быть наказаны", "Зачем народ бесить?", "Пир во время чумы", "Надеюсь, на СВО черную икру тоже послали?", "Каждый день праздник у этих. В это же время дроны летят", – негодуют пользователи соцсетей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале назвал вечеринку "настоящим вызовом обществу". Он раскритиковал и гостей, и саму Собчак, и даже ее наряд, охарактеризовав его как "манифест под названием "Мне все равно, что происходит вокруг".

"Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою "красивую жизнь" на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное, чтобы о ней говорили. Вот и получаются две России. В одной – люди, несущие невероятные потери. В другой – икра, лобстеры и чокер с надписью SEX. Эту жизнь не пером описать. Будем ждать объяснений, зашла в не ту дверь", – написал Бородин.

Глава ФПБК также отметил, что светская тусовка будто живет в параллельной вселенной, пока другие "проходят через ад".

