Глава РФПИ Дмитриев встал на защиту Вуди Аллена после выступления режиссера в Москве

Власти Украины осудили выступление голливудского режиссера Вуди Аллена на Московской международной неделе кино, которая проходит в столице до 27 августа. В ответ на это постановщик призвал не смешивать творчество и политику. О чем говорил четырехкратный обладатель "Оскара" с московскими зрителями и что именно не понравилось Киеву – в нашем материале.

"Я делаю фильмы, чтобы развлечь людей"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Американский режиссер Вуди Аллен выступил по видеосвязи на конференции "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино 24 августа. В частности, постановщик рассказал о своем отношении к России.

"Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", – поделился Аллен.

При этом 89-летний режиссер вспомнил о своей поездке в Санкт-Петербург еще в советские годы. По его словам, тогда он получил "неприятный опыт", но со временем его отношение изменилось.

"Было мрачно, тяжело, ничего не работало. Мы планировали остаться на пять дней, но уехали спустя день. А потом все поменялось", – рассказал Аллен.





Вуди Аллен кинорежиссер Следующее мое посещение Санкт-Петербурга было великолепным. Мы сходили на балет, люди вокруг казались счастливее. Потом поехали в Москву, ходили там по музеям и вообще отлично провели время.

Также во время беседы режиссера спросили, не собирался ли он проводить съемки в России.

"Не было такого. Это был слух, ко мне никто не обращался. Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге", – сказал режиссер.

Размышляя о сути своего творчества, американец подчеркнул, что его всегда привлекали человеческие истории.

"Я просто делаю фильмы, чтобы развлечь людей. Я делаю их без какой-либо интеллектуальной мотивации. Я делаю то, что нахожу забавным и увлекательным. Вообще, я всегда был аполитичным режиссером, никогда не снимал политических картин и создавал только личные фильмы", — поделился режиссер.



За свою карьеру Вуди Аллен (настоящее имя Аллен Стюарт Конигсберг) снял более 50 картин в качестве режиссера. Он прославился сатирическими комедиями, интеллектуальными трагикомедиями и драмами, действие которых часто происходит в Нью-Йорке. Кроме того, Аллен известен как сценарист, актер и писатель. Работы постановщика принесли ему четыре премии "Оскар" за ленты "Энни Холл" (лучший режиссер и лучший сценарий), а также "Ханна и ее сестры" и "Полночь в Париже" (обе – за лучший сценарий). Также Аллен заработал за карьеру десятки других наград, среди которых "Золотой глобус", "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля и "Пальма пальм" Каннского кинофестиваля.



Культура отмены

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Участие Вуди Аллена в Московской международной неделе кино не понравилось украинским властям. В частности, постановщика внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "публичную поддержку российской агрессии".

"Решительно осудил" действия Аллена и МИД Украины. Кроме того, Национальный театр им. М. Заньковецкой во Львове сообщил в соцсетях, что отменил показы мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем", которые были запланированы на 28 и 29 августа.

Сам Аллен в ответ на действия украинских властей и деятелей культуры пояснил, что не собирается смешивать искусство и политику.





Вуди Аллен кинорежиссер Что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение художественного диалога – это хороший способ помочь.

В России травлю Аллена Киевом тоже осудили. В частности, негативно о действиях Украины по отношению к режиссеру высказался в соцсетях глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Искусство должно строить мосты, а не сжигать их", – написал он.

Также Дмитриев отметил, что выступление Аллена по видеосвязи в Москве говорит о том, что Россия не изолирована.

