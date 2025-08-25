Режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/EPA/Enric Fontcuberta

Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Данные указаны в соответствующем ресурсе.

Среди причин внесения Аллена в реестр числится "публичная поддержка российской агрессии".

Включение режиссера в базу сайта "Миротворец" произошло после того, как он 24 августа в онлайн-режиме принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.

В свою очередь, МИД Украины осудил участие Аллена в мероприятии. Позже во Львове отметили показ мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем", который должен был пройти 28–29 августа.

Ранее в базе экстремистского сайта оказался американский политик Роберт Кеннеди – младший. В частности, его обвиняли в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", а также "участвовал в информационных мероприятиях России".

До этого в базу данных был включен американский журналист Такер Карлсон. Ему приписывалась "манипуляция общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".