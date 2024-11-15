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Американского политика Роберта Кеннеди – младшего добавили в список украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.

Политика обвиняют в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", а также "участвовал в информационных мероприятиях России". Также отмечается, что он находится в списках "Миротворца" с июня 2023 года.

Кеннеди-младший стал вторым представителем будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чей профиль появился в "Миротворце". До этого туда также была добавлена Тулси Габбард, которую выдвигали на пост главы Национальной разведки.

Несколько лет на Украине утверждали, что чиновница получает деньги из Кремля. Причиной тому стали ее высказывания, в которых она заявляла, что украинский президент Владимир Зеленский нелегитимен, полностью контролирует СМИ в стране, запретил оппозиционные партии и каноническую украинскую православную церковь. Киевский режим обвинял Габбард в пророссийской позиции, распространении фейков и участии в спецоперации Москвы против Киева.

Между тем Трамп обявлял о решении выдвинуть Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Республиканец заверил, что под начальством Кеннеди-младшего ведомство вернет традиции золотого стандарта научных исследований и положит конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.

В свою очередь, некоторые СМИ предполагают, что подобный выбор Трампа вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, так как Кеннеди-младший уже несколько лет пропагандирует опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.