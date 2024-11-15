Киев стер посты с критикой Талси Габбард, ее Дональд Трамп собирается назначить главой Национальной разведки США. Несколько лет на Украине утверждали, что чиновница получает деньги из Кремля. Причиной тому стали ее высказывания, в которых она заявляла, что президент Владимир Зеленский нелегитимен, полностью контролирует СМИ в стране, запретил оппозиционные партии и каноническую украинскую православную церковь. Киевский режим обвинял Габбард в пророссийской позиции, распространении фейков и участии в спецоперации Москвы против Киева.

Тем временем ВВС Израиля нанесли новый удар по Бейруту. Все произошло вблизи международного аэропорта. Повреждения получили жилые дома, расположенные недалеко от взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что во время обстрела на рулежной дорожке находился гражданский аэропорт.

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