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Новости

15 ноября, 08:00

Политика

Новости мира: в Киеве готовятся к работе с будущей главой нацразведки США Габбард

Новости мира: в Киеве готовятся к работе с будущей главой нацразведки США Габбард

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Киев стер посты с критикой Талси Габбард, ее Дональд Трамп собирается назначить главой Национальной разведки США. Несколько лет на Украине утверждали, что чиновница получает деньги из Кремля. Причиной тому стали ее высказывания, в которых она заявляла, что президент Владимир Зеленский нелегитимен, полностью контролирует СМИ в стране, запретил оппозиционные партии и каноническую украинскую православную церковь. Киевский режим обвинял Габбард в пророссийской позиции, распространении фейков и участии в спецоперации Москвы против Киева.

Тем временем ВВС Израиля нанесли новый удар по Бейруту. Все произошло вблизи международного аэропорта. Повреждения получили жилые дома, расположенные недалеко от взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что во время обстрела на рулежной дорожке находился гражданский аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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