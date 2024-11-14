Белый дом: Байден постарается убедить конгресс включить финансирование Киева в бюджет

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Администрация действующего президента США Джо Байдена постарается убедить конгресс в необходимости включить помощь Украине в бюджет на 2025 финансовый год. Об этом пишет ТАСС.

"Вполне логично, что в ближайшие два месяца администрация даст понять Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины на 2025 год, чтобы они могли быть в наилучшей возможной позиции, в наиболее сильной возможной позиции для ведения переговоров, чтобы обеспечить достижение своих целей, чтобы они одержали победу за столом переговоров", – заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, чиновник заявил, что действующий президент США Джо Байден потратит на нужды Украины до своего ухода "каждый доллар, который Конгресс разрешит ему потратить".

Согласно данным СМИ, администрация Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.

При этом республиканское большинство в палате представителей конгресса США не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине в ближайшее время.