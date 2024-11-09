Пентагон подтвердил снятие запреда на въезд на Украину военных подрядчиков США

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Пентагон подтвердил снятие запрета на въезд на Украину американских военных подрядчиков для ремонта переданной Киеву техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство США.

Представитель Пентагона подчеркнул, что обслуживание некоторых вооружений, которые были переданы ВСУ со стороны Вашингтона, требует "конкретных технических знаний".

Американское руководство учитывает возможные риски, связанные с этим решением, добавили в ведомстве. Так, каждый подрядчик, организация или компания будут нести ответственность за безопасность своих сотрудников.

По мнению представителя Пентагона, снятие данного запрета не приведет к значительному увеличению числа сотрудников компаний США на Украине, поскольку на сегодняшний день там уже находится большое число американских специалистов, которые выполняют контракты правительства Украины.

На территории страны также находятся правительственные подрядчики из США, работающие над "укреплением энергосистемы Украины и оказанием экономической помощи". Они работают по контракту с Госдепом США и Агентством по международному развитию (USAID).

Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Белого дома отменила запрет на въезд на Украину для специалистов США, которые ремонтируют поставляемое Киеву оружие.

Уточнялось, что эти специалисты будут размещены далеко от линии фронта и не станут участвовать в боевых действиях. Кроме того, группы подрядчиков США будут сами по себе немногочисленны.

По данным журналистов, специалисты будут заниматься ремонтом истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.