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Украинские войска могут готовить еще одно наступление в приграничной с Россией зоне. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Forbes.

Издание привело данные разведки, которые говорят о том, что Украина подготавливает резервы. При этом в Минобороны России эту информацию еще не прокомментировали.

Как подчеркнул журнал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление после выборов президента в США. Киев должен убедить нового главу государства в способности своей армии проводить масштабные и успешные операции, указали журналисты.

Вместе с тем, по информации издания, ВСУ не производят ротацию на приграничной территории месяцами. Однако солдат оставляют в Курской области, чтобы избежать самовольного оставления позиций. Журнал заявил, что здесь и в Белгородской области ожидается попытка наступления.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области. Парламентарий заметила, что, кроме территорий, армия Украины за это же время потеряла и своих солдат.

Между тем Сырский заявил, что силы ВС РФ осуществляют одно из самых мощных наступлений с начала проведения спецоперации. По его словам, в зоне боевых действий возникла сложная ситуация.

