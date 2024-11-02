NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений ВСУ на фронте, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что на прошлой неделе представители США встречались с Зеленским в Киеве.

"Украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США", — говорится в сообщении.

Кроме того, как пишут СМИ, сильное давление на украинскую сторону оказывают выборы в США и их неопределенный исход, а моральный дух подрывается из-за наступления России, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

Ранее Зеленский ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта.

СМИ писали, что один из секретных пунктов "плана победы" Зеленского подразумевает передачу Украине ракет "Томагавк". Это требование, указали журналисты, вошло в пакет "неядерного сдерживания".

Позже украинский президент обвинил Запад в утечке "конфиденциальной" информации о передаче Киеву ракет. Это, с его слов, говорит о том, что между партнерами нет ничего конфиденциального.