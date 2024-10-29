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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что существует риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае, если новым главой Белого дома станет кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский выразил надежду, что Трамп не будет отменять поддержку Украины в скором времени, но согласился с тем, что такое возможно.

"Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя", – рассказал он.

Украинский лидер также отметил, что Киеву без поддержки со стороны США будет "крайне сложно".

Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, сообщала ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, энергетика Украины может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон.

Кроме того, Пентагон не спешит разрешать Киеву удары вглубь России, а война БПЛА истощила уже и сам Киев, вынуждая Зеленского изображать склонность к миру.

По данным СМИ, предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.