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Президент Украины Владимир Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, объяснила сенатор Совфеда Ольга Епифанова его предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Поэтому сейчас будет предлагать и обещать как фокусник все что угодно, выдвигать самые нелепые проекты и ультиматумы. Его осенняя активность демонстрирует всем его большие опасения перед наступающей зимой. Ведь ЖКХ "не тетка", мирный договор подписать заставит", – отметила она в беседе с RT.

Сенатор также добавила, что энергетика страны может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон. Кроме того, Пентагон не спешит разрешать Киеву удары вглубь России, а война БПЛА истощила уже и сам Киев, вынуждая Зеленского изображать склонность к миру.

По версии Епифановой, президентские выборы в США покажут усталость простых людей на Западе от поддержки киевского режима и Зеленского, который пытается удержать свой "марионеточный трон".

Предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения, писали ранее американские журналисты. Из-за постоянных отключений воды и отопления будет расти народное недовольство в тылу и на фронте.

