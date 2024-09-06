Еврокомиссия выделила Украине 40 млн евро для энергетической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Европейская комиссия выделила Киеву еще 40 миллионов евро, заявила глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"Температура скоро снизится, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам с новым пакетом в размере 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", – говорится в ее публикации.

Военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро, заявил в конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро, уточнил он.

Боррель сделал акцент на том, что ЕС не хочет воевать с РФ, он поддерживает Украину. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.

