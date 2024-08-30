Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине требуется поддержка

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не воюет с Россией, а поддерживает Украину, сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что разрешение для ВСУ бить по территории РФ не является признаком участия европейских стран в войне.

"Я считаю, что смешно говорить о том, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой", – заявил Боррель.

Он призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по российской территории.

Ранее Боррель заявил, что многие страны Евросоюза поддержали нападение украинской армии на Курскую область. Он также призвал увеличивать поставки военного оборудования Киеву.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

По последним данным, общие потери украинских войск за все время боев в Курской области составили до 7 450 военных, 74 танка, 36 БМП и прочей боевой техники.

