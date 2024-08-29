Пентагон: Украина не запрашивала помощь США из-за потери F-16

29 августа, 22:28Политика
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Украина не направляла Соединенным Штатам запросы по поводу оказания ей помощи в связи с потерей первого поставленного истребителя F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, сообщает ТАСС.
"Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом", – указала она, переадресовав вопрос о том, в результате чего Украиной был потерян этот самолет.
Ранее Пентагон также не стал комментировать этот инцидент. Представитель военного ведомства попросил по этому вопросу обратиться к украинским властям.
О потере Киевом первого F-16 заявили американские журналисты. Как рассказывал прессе источник, причиной крушения истребителя якобы стала ошибка пилота. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, ранее обучавшийся на F-16.
Новости мира: США и союзники направляют Украине истребители F-16