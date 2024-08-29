29 августа, 20:51Политика
Пентагон не стал комментировать потерю Украиной первого F-16
Фото: 123RF/icholakov
Министерство обороны США не стало комментировать известие о потере Украиной первого поставленного ей западного истребителя F-16. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя военного ведомства.
"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", – сказал неназванный источник в Пентагоне.
О потере первого истребителя заявили американские журналисты. Источник СМИ утверждал, что причиной крушения истребителя стала якобы ошибка пилота. В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее проходил обучение на F-16.
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