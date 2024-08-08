08 августа, 16:23Политика
Истребители F-16 замечены в Каховском округе Херсонской области
Фото: 123RF/jvdwolf
Первые истребители F-16 производства США заметили над контролируемой российскими военнослужащими территорией в Херсонской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главы Каховского округа Павла Филипчука в его телеграм-канале.
Как он утверждает, эти воздушные судна замечали над Каховским округом с 7 августа. Он предположил, что пролетали истребители F-16 над российской частью региона, чтобы вызвать панику у людей.
Однако Филипчук выразил уверенность, что у этих самолетов будет "комариный" срок службы и они пополнят число трофеев армии РФ, представленных на Поклонной горе.
Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину. Спустя время прибытие истребителей подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
Российская компания "ФОРЭС" пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель.
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