Истребители F-16 замечены в Каховском округе Херсонской области

Фото: 123RF/jvdwolf

Первые истребители F-16 производства США заметили над контролируемой российскими военнослужащими территорией в Херсонской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главы Каховского округа Павла Филипчука в его телеграм-канале.

Как он утверждает, эти воздушные судна замечали над Каховским округом с 7 августа. Он предположил, что пролетали истребители F-16 над российской частью региона, чтобы вызвать панику у людей.

Однако Филипчук выразил уверенность, что у этих самолетов будет "комариный" срок службы и они пополнят число трофеев армии РФ, представленных на Поклонной горе.

Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину. Спустя время прибытие истребителей подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Российская компания "ФОРЭС" пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель.

