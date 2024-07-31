Bloomberg: первая партия истребителей F-16 доставлена на Украину

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Первая партия истребителей F-16 от союзников по Североатлантическому альянсу прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, число техники небольшое. Как подчеркнули источники, пока непонятно, смогут ли летчики ВСУ, которые тренировались на Западе, сразу приступить к использованию истребителей или это займет больше времени.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил о передаче Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16. По его словам, Украина получит их летом этого года.

Вместе с тем, по данным СМИ, США ограничат использование Украиной оружия, которым оснастят истребители F-16. Украинские войска смогут применять истребители на территории России в ответ на атаки из-за границы, указали журналисты.

Представители другого американского СМИ посчитали, что поставка самолетов F-16 не сможет изменить ситуацию на поле боя. При этом российская компания "ФОРЭС" пообещала 15 миллионов рублей тому, кто первым собьет истребитель F-15 или F-16.

