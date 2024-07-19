Зеленский заявил, что Запад до сих пор не поставил Украине обещанные истребители F-16

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Обещанные Западом американские истребители F-16 вплоть до настоящего момента не были переданы Украине, заявил лидер страны Владимир Зеленский.

"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", – передает слова политика телеканал "360", ссылаясь на его интервью BBC.

Вместе с тем Зеленский выразил благодарность западным союзникам за то вооружение, которое они уже передали Украине.

При этом, по словам главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в истребителях, поскольку они могут помочь украинским боевикам противостоять России в воздухе и "разблокировать небо".

Президент Украины также признал, что стране не удастся отвоевать утраченные территории. Однако он подчеркнул, что не все земли "нужно отвоевывать силой", и счел, что Киеву может помочь "сила дипломатии".

Кроме того, в ходе интервью Зеленский высказался о возможной победе экс-лидера США Дональда Трампа в рамках предстоящих президентских выборов. Он подчеркнул, что в этом случае сотрудничество станет тяжелой работой для Киева, но назвал украинские власти "трудолюбивыми".

Между тем, по данным французских СМИ, украинский лидер хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы в дальнейшем обвинить российские власти в их срыве. Эксперты полагают, что озвученное Зеленским приглашение России на второй саммит по Украине призвано продемонстрировать, что он идет навстречу российской стороне, не отказываясь при этом от собственных условий.