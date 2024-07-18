Le Parisien: Зеленский планирует обвинить РФ в срыве переговоров

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить российские власти в их срыве. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По словам опрошенных изданием экспертов, озвученное Зеленским приглашение РФ на второй саммит по Украине призвано продемонстрировать, что он идет навстречу российской стороне, не отказываясь при этом от собственных условий. В случае же отказа Москвы ее позиция будет признана контрпродуктивной.

Украинский лидер понимает, что ситуация на фронте складывается крайне неблагоприятно для Киева, считает директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго. В связи с этим украинским властям необходимо менять позицию по переговорам, добавил он.

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к участию в переговорах по Украине с учетом сложившихся на сегодня реалий. В частности, об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Вместе с тем в Кремле отмечали, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева сейчас нет содержательного наполнения. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.