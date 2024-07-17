Песков заявил, что РФ не получала реакции от Запада по мирным предложениям Орбана

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Россия не получала никакой реакции от западных государств по поводу мирных предложений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако он обратил внимание, что со стороны Запада "были публичные ответы".

По словам Пескова, в настоящий момент Европа стремится лишить Орбана права действовать от своего имени по вопросам, связанным с мирным урегулированием на Украине. При этом европейская сторона демонстрирует решимость продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

Песков обратил внимание, что эти действия можно расценивать как ответ Запада на предложения венгерской стороны.

Накануне депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Причиной для этого послужили визиты Орбана в Россию и Китай. В письме, которое подписали 63 парламентария, подчеркивается, что Орбан нанес значительный ущерб Евросоюзу, злоупотребив ролью председателя Совета ЕС.