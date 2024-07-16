Politico: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за визита Орбана в РФ

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Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Причиной для этого послужили визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщает издание Politico.

Письмо об этом подписали 63 депутата. Документ был направлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

По данными СМИ, в письме парламентарии подчеркнули, что Орбан нанес значительный ущерб Евросоюзу, злоупотребив ролью председателя Совета ЕС.

До поездок в Россию и Китай венгерский премьер прибыл Киев. В ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским он предложил государству рассмотреть возможность прекращения огня ради начала переговоров.

Затем политик направился в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. В рамках диалога они обсуждали мирные инициативы, которые были предложены президентом России.

8 июля венгерский премьер приехал в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Прибытие в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью: "Мирная миссия 3.0".

После этих визитов политик обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом о возобновлении дипломатических отношений с Россией. Он также рекомендовал начать переговоры с Китаем о мирной конференции и "политическое наступление" по отношению к странам Юга, чье уважение европейские государства потеряли в связи со своей позицией по Украине.