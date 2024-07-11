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Россия видит, какому давлению подвергаются политики Запада, которые придерживаются более трезвых и перспективных взглядов, вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, какое это давление, поэтому, конечно, трезвым голосам пробиваться через эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", – цитирует его RT.

Орбана, из-за его мирных инициатив, не только дезавуируют в Брюсселе, но и в целом подвергают сомнению легитимность его поездок и даже могут вести к отмене председательства Будапешта в Совете ЕС.

Реакция Еврокомиссии на визит Орбана в Москву оказалась предсказуемой, уверены эксперты. Тем не менее Венгрия является одной из немногих стран НАТО, которые критически заинтересованы в мирных переговорах по Украине. Сам премьер в ходе своей поездки в РФ сказал, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.

